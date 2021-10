Nelson Figueredo: "Volvimos, pero estoy con la misma situación laboral"

Nelson Figueredo contó acerca de su reincorporación al sector de terapia intensiva del "Hospital San Juan Bautista" de Santo Tomé, "no se atacó a la verdadera enfermedad que es la precarización laboral" dijo, al comentar acerca del apoyo por parte de organizaciones sociales y ATE (Asociación de trabajadores del estado), medios de comunicación y toda la comunidad santotomeña, pudo volver a su lugar de trabajo.

Esto publicaba Radio Nacional Santo Tomé el día 29 de octubre:

Nelson Figueredo, fue destituido de su labor como enfermero de terapia intensiva, del nosocomio local el día martes por la mañana por llevar adelante la lucha y el reclamo por mejoras salariales en su sector. "Habían rumores de que me iban a despedir" dijo, sin causa, ni motivo.

"Me parece todo medio raro, que no se sepa, puede ser que sí, la situación fue así, el lunes la jefa de personal de enfermería me citó a una reunión donde me termina comunicando que no podía planificar el mes próximo porque el colegio de enfermeros me dejaba cesante", por su accionar fuera del hospital, fue el motivo que expresó la jefa de personal de enfermería.

Figueredo se está asesorando con ATE Corrientes, y con abogados por su situación. Trabajó durante toda la pandemia llevando personas graves a Corrientes, "me puse desde el primer momento la camiseta del Hospital San Juan Bautista". Acompañaron la Asamblea que se realizó frente al nosocomio las agrupaciones Martín Fierro, Descamisados, Irrompibles, empleados, jubilados, entre otros.