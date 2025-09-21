Negroni Week 2025: cultura de bar y espíritu solidario

Según el estudio global “El consumidor del futuro 2027”, publicado por WGSN, “las emociones son el nuevo motor de valor”.

En un contexto de hiperconexión y saturación digital, las experiencias presenciales se revalorizan como nuevos rituales de bienestar.

El consumidor busca conectar desde lo real: compartir, disfrutar con otros y sentirse parte de una experiencia diferente.

Por ello, en una nueva edición de la Negroni Week, que se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre, más de 400 bares de todo el país ofrecerán distintos cócteles de autor.

"Pero Negroni Week no se trata solo de celebrar, también tiene un fuerte espíritu solidario que la distingue", reflexiona Catalina Dalton, Category Manager de Campari Group, organizador del evento junto a Imbibe Magazine.

En la Negroni Week 2025, Campari refuerza su compromiso con los objetivos solidarios de Negroni Week y su apoyo a la organización internacional Slow Food.

Desde su creación en 2013, la iniciativa ha recaudado más de cinco millones de dólares destinados a causas benéficas.

Sólo en 2024 reunió a más de 12.000 bares en más de 70 países, logrando un total de US$ 600 mil recaudados.

Además, como parte de la edición 2025, un porcentaje de lo recaudado por la venta del cóctel será donado al Banco de Alimentos.