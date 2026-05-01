Negociemos, una historia de amor: "Es la esperanza, la apertura al amor a cualquier edad"

La actriz es una de las grandes figuras del espectáculo argentino con una gran trayectoria en la revista porteña, el cine y la televisión. En diálogo con Nora Briozzo, en “100% Nora”, nos contó detalles de su incorporación al espectáculo teatral “Negociemos, una historia de amor” como protagonista femenina junto a Rodolfo Ranni.

“Es hermoso, ya habíamos trabajado hace muchos años, compartimos escenarios y televisión”, recordó Luisa Albinoni respecto a la dupla que hace con Ranni.

“Hoy iniciamos la gira y está programada por 2 o 3 meses. Ahora estamos en Capitán Bermúdez, mañana en Arequito, el domingo en San Vicente”, detalló.

“Estamos contentos y emocionados, es una historia de amor hermosa”. “Es la esperanza, la apertura al amor a cualquier edad”, dijo sobre lo que representa esta obra.

En la obra, Luisa asume el rol de Amalia, una mujer en pleno proceso de reconstrucción personal, que encuentra en un encuentro inesperado la posibilidad de reconfigurar su historia.

Escrita por Alicia Muñoz, dirigida por Ernesto Medela y producida por Damián Sequeira, la obra continúa su recorrido con un renovado impulso a partir de este encuentro escénico entre dos figuras emblemáticas.

“Negociemos... una historia de amor”, es una historia de enredos, emociones y guiños a la vida real, donde la comedia se convierte en un puente para el reencuentro generacional.