Necesitamos saber dónde están los huesos de Paula

Alberto Perassi, papá de Paula Perassi, dialogó con Radio Nacional Santa Fe sobre la manifestación frente a los Tribunales de San Lorenzo para pedir que no se libere a Roxana Michl.

Hoy se movilizaron por la no liberación de Roxana Michl, esposa de Gabriel Strumia, ambos culpables de la desaparición seguida de muerte de Paula Perassi. Pero la justicia determinó que Roxana podía ser liberada luego de cumplir 2/3 de su condena.

Sobre esto opinó: "Ellos tienen el derecho de ser liberados y yo hace 10 años y medio que pregunto: ¿y mis derechos dónde están?, ¿qué derecho tuve? no sé dónde está, no sé qué pasó, no sé quién fue, porque la justicia primero los absolvió a todos, después metieron dos adentro, siempre un ir y volver".

Destacó la necesidad de saber la verdad: "Lo que más necesitamos nosotros, en especial como familia y toda la sociedad, es saber qué pasó y dónde están los huesos de Paula. Ella en todos los años que estuvo en la cárcel nunca colaboró en nada, es un pacto de silencio que está cerrado. Iremos a esta nueva audiencia a ver qué pasa".