Así lo aseguró el senador nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y economista Agustín Monteverde en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round en Radio Nacional.

“Es algo que venimos abrigando con el presidente desde hace años; es una reforma que va mucho más allá de un cambio del Banco Central; una reforma monetaria y fiscal, de responsabilidad institucional”, aseguró Monteverde.

Según el legislador, el primer objetivo de la reforma es “devolverle al Banco Central la naturaleza que siempre tuvo, ser custodio del valor de la moneda, que la cumplió muy mal.

esta misión fue trastocada en distintas oportunidades”

En ese sentido, consideró que la autoridad monetaria se convirtió en “una ambulancia de primeros auxilios con objetivos incumplibles”.

Además, señaló, los cambios buscan “fortalecer la independencia del Banco Central: Necesitamos que se acabe para siempre la falsificación estatal de moneda; por ello, la prohibición expresa de asistir al tesoro; y la prohibición del tesoro de solicitar asistencia”.

“El grillete fiscal es importantísimo: no sólo establece que no haya un déficit fiscal no efímero sino la prohibición para el Ejecutivo de pedir asistencia monetaria””, remarcó.

Monteverde recordó que “está en consonancia con leyes previas, como la ley de Administración Financiera que establece que cuando se vota un nuevo gasto tiene que votarse la generación de fondos correspondientes”.

El objetivo -insistió- es “impedir que se violente el espíritu final de lo que es la moneda, violentar la moneda”.

Además, remarcó, acaba con la posibilidad de “distribuir utilidades que surgen de incumplir con la misión del Banco Central que es defender el valor de la moneda, pseudoutilidades que surgen de la inflación”.

Y, añadió, se establecen limitaciones a las utilidades genuinas del Banco Central, que “tienen que servir para cancelar deudas”; así como la eliminación de “otra trampa mayúscula: las letras intransferibles, pagadioses de valor cero”.

“Se va a completar con una reforma del mercado de capitales y otra del mercado de seguros”, concluyó.