"Necesitamos 35 "gotines" "

Un video compartido por Juan Carlos Molina, fundador de Fundación Valdocco, en twitter se volvió viral por su historia. Allí salen dos niños que viven con él en Chaco pidiendo que para navidad les regalen unos "gotines".

https://twitter.com/juanKa_molina/status/1470840052628750336?s=20

Cuando vio el video, no dudo en buscar la forma de conseguir aquello que pedían los chicos. "Son 35 "gotines" que necesitamos pero somos 289 los pibes que vivimos juntos. Me incluyo porque me considero un pibe a esta altura de mi vida", dijo Juan Carlos en diálogo con el programa Siesta Clandestina.

"Los que ven en el video tienen 7, 8 años. Estamos erradicando de nuestras vidas a Papá Noel, ellos no lo entienden porque nunca lo tuvieron, porque Papá Noel es para los pibes que lo tienen. Lo pobres no tienen Papá Noel", relató Juan Carlos.

"Yo nunca salgo a manguear, siempre busco recursos. Pero esta vez son tantos y queremos que todos tengan regalo", expresó.

"Se merecen lo mismo, tienen derecho a soñar con lo mismo".

Para aportar a la campaña, pueden ingresar a https://www.valdocco.org.ar/