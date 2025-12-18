Naturalista cuestionó el estado del Ecoparque de Buenos Aires

Claudio Bertonatti, exdirector del zoológico de Buenos Aires, lamentó el estado del ecoparque y remarcó que debería “dedicarse a la conservación y a generar conocimiento y educación”.

“Los zoológicos están atravesando una crisis que parece crónica en los países menos desarrollados, por el subdesarrollo de estas instituciones”, respondió al ser consultado por el programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

“En la Argentina se llamaban así (ecoparque) pero en realidad no lo eran porque deberían en realidad dedicarse a la conservación y a generar conocimiento y educación”, añadió

“Entonces será una colección de animales vivos al servicio de las boleterias”, sentenció.

“Hubo una campaña contra los zoológicos y si bien compartimos el diagnostico, no compartimos el tratamiento”, agregó.

“Muchas personas dicen ‘no funciona’ y hay que cerrarlo, y yo con ese criterio diría, no funcionan y hay que cerrar los hospitales públicos”, ejemplificó.

Para Bertonatti, “si se visita el ecoparque de Buenos Aires, lo que está a la visita no tiene que ver con la naturaleza”.