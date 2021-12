Natalia Souto dijo que el desafío es "revertir lo más rápido posible" el desempleo

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) y dirigente de Barrios de Pie, consideró hoy que "revertir lo más rápido posible" el desempleo en el país es el principal desafío del oficialismo para los próximos dos años, que serán "la verdadera gestión de Gobierno", ya sin los peores embates del coronavirus.

"Ahora empieza la etapa de tratar de dar cumplimiento a todas las demandas que hizo la gente y que se ratificaron en las elecciones; ahora empieza el Gobierno de verdad; es arrancar a gestionar de verdad, sin la pandemia", reflexionó la diputada en una entrevista.

A menos de dos meses de haber reemplazado en la Cámara baja a Cristina Álvarez Rodríguez, quien pasó a integrar el Gabinete provincial de Axel Kicillof, Souto reivindicó también el objetivo de las organizaciones sociales de sumar en el futuro "más representantes" en el Congreso Nacional.

Con respecto a las demandas expresadas por la sociedad en los comicios de este año, la legisladora aceptó que "las PASO fueron un golpe duro, que se revirtió en las generales", pero entendió que de todas formas se trató de "un llamado de atención" que permitirá "arrancar este nuevo período de otra forma, con más claridad sobre hacia dónde ir".

Precisó que entre las políticas que deberá profundizar el gobierno de Alberto Fernández los próximos dos años "es central el tema del empleo".

"Con eso va de la mano la situación social, que se resintió por la pandemia; hay que revertir eso lo más rápido posible, se van impulsando medidas, pero hay que darle un envión fuerte a lo laboral", insistió.

Defendió las tareas que realizan los actores de la economía popular y rechazó los planteos de los detractores de los trabajadores informales.

"Es falso que los compañeros de la economía popular no trabajan, lo que ocurre es que no están registrados y no tienen derechos y lo que sí hay que hacer es registrarlos a todos", enfatizó.

Souto, que ocupó el lugar número 22 de la lista del FdT que compitió en 2019, es politóloga y periodista. Comenzó a militar en política hace más de 20 años en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego empezó a acompañar la actividad de organizaciones sociales, como la de Barrios de Pie, cuyo referente nacional es Daniel Menéndez.