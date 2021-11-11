娜塔莉亚·奥雷罗（Natalia Oreiro） 获得俄罗斯国籍

乌拉圭-阿根廷女演员、歌手、词曲作者和服装设计师，娜塔莉亚·奥雷罗和她年幼的儿子 阿塔瓦尔帕（Atahualpa） 通过俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京签署的法令获得了俄罗斯联邦公民身份。 颁发护照仪式和对联邦的忠诚宣誓由俄罗斯驻阿根廷大使迪米特里·费斯克蒂斯托夫（Dimitry Feosktistov）主持。

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奥雷罗在他的伴侣，音乐家里卡多·莫洛（Ricardo Mollo）和他们的儿子阿塔瓦尔帕的陪同下说：“我对俄罗斯及其人民的热爱是众所周知的。 这是他们对我的爱，也是我对他们的爱，这是我生命中非常重要的事情”。

兴奋的奥雷罗强调了俄罗斯人民对阿根廷探戈、电影和洛丽塔·托雷斯等艺术家的了解。她讲述了这些东方国家的公众是如何学习西班牙语以收看在这些国家播放的阿根廷电视剧。

Rae-阿根廷迈向世界参加了仪式，在这里我们与大家分享：

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与此同时，费奥斯克蒂斯托夫大使强调，俄罗斯联邦认为“娜塔莉亚是一个俄罗斯人，她是俄罗斯人民的一部分”，并表示奥雷罗“不仅是联合国儿童基金会的亲善大使，也是拉普拉塔驻俄罗斯大使。以及俄罗斯在拉美的大使 ”。他表示，“20年前，我们因为她在 Muñeca Brava 中所扮演的角色而见到她，她对加强我们的文化联系的贡献至关重要，因为从某种意义上说，她是一位外交官，因为她的工作使我们的人民更紧密地联系在一起。”

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20 多年前，娜塔莉亚·奥雷罗因其在《厉害的女娃娃 (Muñeca Brava)》等电视剧中扮演的主要角色而闻名于俄罗斯联邦和东欧国家。这也让她能够带着她的音乐来到这里，最终使她成为这些国家的重要艺术家。这种关系的现象在纪录片《娜莎娜塔莎》（“我们的娜塔莉亚”）中有所体现，正如费奥斯克蒂斯托夫大使所强调的那样，公众是如何在她几乎遍及该国整个领土的每次演讲和巡回演出中称呼她的。

主持和翻译: 汲丽娜Lina Ji

报道和制作：西尔瓦娜·阿维拉内达 / 朱利安·科尔特斯