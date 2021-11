Natalia Oreiro ha ricevuto la cittadinanza russa

L'attrice, cantante, compositrice e stilista uruguaiana-argentina Natalia Oreiro, insieme al suo piccolo figlio Atahualpa, ha ricevuto la cittadinanza della Federazione Russa per mezzo di un decreto firmato dal presidente di quel paese, Vladimir Putin. La cerimonia di consegna dei passaporti e il giuramento di fedeltà alla Federazione è stata presieduta dall'ambasciatore russo in Argentina, Dimitry Feosktistov.

La Oreiro, che era con il suo compagno, il musicista Ricardo Mollo, e dal loro figlio, Atahualpa, ha sottolineato l'emozione provata e ha dichiarato: "Il mio amore per la Russia e il suo popolo è ben noto. Questo è un atto d'amore da loro a me e da me a loro, è qualcosa di molto importante nella mia vita".

Una Oreiro emozionata ha sottolineato la conoscenza del tango, dei film e degli artisti argentini come Lolita Torres da parte dal popolo russo,e ha raccontato come la stragrande maggioranza del pubblico dei paesi dell'Est impari lo spagnolo per seguire le telenovelas argentine che si vedono in quei paesi. Rae ha partecipato alla cerimonia e qui condividiamo parte di ciò che è successo:

Nel frattempo, l'ambasciatore Feosktistov ha sottolineato che la Federazione Russa considera "Natalia come un' altra russa, fa parte del popolo russo" e ha detto che Oreiro "non è solo un ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF, ma anche un ambasciatrice del Rio de la Plata in Russia e della Russia in America Latina". Da 20 anni", ha detto, "quando l'abbiamo incontrata per il suo ruolo in Muñeca Brava, il suo contributo al rafforzamento dei nostri legami culturali è fondamentale perché, in un certo senso, è una diplomatica per il suo lavoro per avvicinare i nostri popoli.

Natalia Oreiro è diventata famosa più di 20 anni fa nella Federazione Russa e nei paesi dell'Europa orientale per il suo ruolo in programmi come Muñeca Brava. Questo le ha anche permesso di raggiungere loro con la sua musica, il che l'ha fatta diventare un'artista di riferimento in quei paesi. Il fenomeno di questa relazione si è visto nel documentario "Nasha Natasha" ("la nostra Natalia", in russo), come il pubblico si riferisce a lei in ciascuna delle sue esibizioni e tournée in quasi tutto il territorio di quel paese, come ha sottolineato l'ambasciatore Feosktistov.