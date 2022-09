Natalia Moret: "La muerte es el tema principal de toda la literatura"

La escritora Natalia Moret presentó El año en que debía morir, la primera novela que escribe en clave autobiográfica que trata sobre la muerte de su madre y el largo duelo, del que la escritura fue justamente el capítulo final. "Este libro destrabó dos cuestiones en distintos planos. Una personal relacionada con el duelo incompleto y otra con la escritura. Este libro es la confirmación. Me encanta hacer esto y quiero seguir haciéndolo, quiero seguir escribiendo", dijo Natalia Moret y agregó: "La muerte quizás sea el tema principal de este libro. Pero en última instancia la muerte es el tema de toda la literatura, la muerte y de qué forma nos relacionamos con esa finitud".

La madre de la protagonista y narradora murió a los 42 años de un cáncer. La protagonista de El año en que debía morir tiene 42 años cuando escribe esta historia mientras espera el resultado de una biopsia. El año en que debía morir es la investigación que hace la protagonista sobre su historia como madre, hija y nieta mientras vive en el campo con su novio y sus dos hijas chicas durante el confinamiento. "La maternidad es una experiencia transformadora de la que nadie sale igual que antes. En ese sentido, puede servir como inspiración para la escritura. Todo lo que sea transformarse y sufrir es inspiración para la escritura. Bueno, es el consuelo de los escritores. 'La estoy pasando como el culo pero me va a servir para escribir'. La maternidad y la escritura son dos cuestiones muy demandantes. Yo quiero hacer las dos cosas y quiero estar presente de una forma exagerada, tal vez. Las dos tareas exigen una gran dedicación. En mí caso hay un tironeo. Quizás funcione estar tironeada porque una se exige. A veces los obstáculos me ayudan a insistir porque soy testaruda. En mi caso la maternidad no funcionó como una inspiración sino como un gran obstáculo. Y este libro me demostró que sigo interesada porque acá estoy. Sigo insistiendo. Nadie está esperando esto que hacemos. La lucha es conmigo misma", dijo Natalia Moret.

En esta nota, entre otros temas, Moret habló sobre cómo influyó el campo en la construcción de la novela, habló de su oficio como escritora y contó su historia con Borges y con Abelardo Castillo.

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 19 a 20/ Conduce Jimena Arnolfi