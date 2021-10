Natalia fue apuñalada en la calle cuando volvía de la escuela

Pasadas las 22, 30 hs. del miércoles hubo un femicidio en Paula Albarracín de Sarmiento y Luzuriaga.

En ese lugar Natalia Carmen Tagua, de 37 años fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, sobre quien regía una prohibición de acercamiento, que el agresor, Arturo Antonio Sáez (41), no cumplió.

El periodista Cristian Pérez Barceló, quien anoche estuvo en el lugar de los hechos, relató que de acuerdo a testimonios que pudo recabar, Sáez esperó a su ex pareja en la calle. Señaló que habrá que revisar ahora el accionar de la justicia, teniendo en cuenta que el agresor debía avisar a la policía, previo a ingresar a San Rafael.

DESCARGAR

“Él fijo domicilio en Valle de Uco, donde vive y si bien la policía había emitido una averiguación sobre su paradero, eso surgió por un intento de suicidio, no en pretensión de proteger a Natalia. Voy a averiguar quién ordenó apenas, una restricción de acercamiento, para una persona que andaba no sólo amenazando con que se iba a matar, sino que era un riesgo vital para su ex pareja. Sobre la base de qué informe pericial psicológico se tomó semejante decisión”.

Barceló puntualizó que anoche las actuaciones estuvieron a cargo de la fiscal de violencia de género, Paula Arana.

El periodista relató que anoche la hermana de la víctima, quien cursa un embarazo avanzado, le contó que Natalia cursaba estudios durante la noche, “porque el tipo le manejaba las tarjetas a través del teléfono celular y ella quería aprender, no quería ser analfabeta, porque el tipo le sacaba la plata. Anoche se le acercó y le dijo que quería hablar con ella. En ese momento estaba con dos compañeros de estudio, ella accedió a hablar y el hombre la apuñaló”.

Luego de la detención Sáez fue trasladado al Hospital por una herida en el pecho, sobre la que Barceló dijo podría tratarse de una autolesión.

“Suele suceder que estas personas, cuando comenten este tipo de actos criminales y tienen hijos en común con la pareja, o intentan suicidarse o lo simulan. Es lo que habrá que determinar, pero se sospecha que hizo algunas de esas dos cosas”.

Barceló aseguró que estamos en un momento en el que se manifiesta y denuncia una enorme cantidad de casos de violencia de género. Habría al menos unas 10 denuncias por día.

Contó también que en la zona hay una par de cámaras de seguridad y que tal vez a través de ellas pueda conocerse algún detalle de lo ocurrido.

Finalmente manifestó consternación por la cantidad y actitud de los curiosos, muchos de los cuales estaban acompañados por niños.

Natalia era madre de tres hijos menores y fue definida como una mujer solidaria y comprometida con su comunidad.