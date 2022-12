DESCARGAR

Una Noche en la Tierra

Ay! Sabor A Ti. Natalia Cruz, cocinera jujeña

Cocinera, emprendedora social, creadora de Impacto en Gastronomía y Alimentación y consultora gastronómica Pangea, es especialista en rescatar sabores y promotora de la cocina biodiversa, de aprovechamiento y de recursos

¿Cuánto nos afecta en la cocina el cambio climático?

“Como toda acción tiene su huella y su impacto. Y la cadena alimentaria es una de las principales responsables de la huella de carbono con las consiguientes emisiones. Más que nada por lo que se genera en desperdicios, no solo en alimentos sino todo lo que implica la cadena desde que recibimos y elegimos a nuestros proveedores, el packaging que tiene y también todo lo que va a la basura directamente

Hay mucha desinformación, porque tenemos un torbellino por el efecto de las redes sociales que si no me atrapa desde la imagen lo paso. Entonces muchas veces hay un impacto visual y el mensaje no es el correcto en cosas básicas tales cómo lavar la quinoa o cómo prepararla. Pero cada uno desde su familia puede controlar cuánto desperdicia, esa es la cocina de aprovechamiento y la cocina de recursos”

Acaba de publicar su primer libro “La cazuela mágica y otros cuentos de bocadillos”, cuentos infantiles de cocina, magia y Madre Tierra

Nos preparó un budín de arroz con leche virtual, receta que nació el día que no le alcanzó la leche para hacer el clásico arroz con leche: lleva canela (sin exagerar para que no invada los sabores), aceite, miel o azúcar mascabo o común (en menos cantidad), media taza de harina, media taza de agua y un huevo. Lo acompaña con miel de caña o con frutas.

Para maridar elegimos “Guanuqueando”, en la voz del músico jujeño Ricardo Vilca

Muchas gracias Natalia, un placer recibirte!