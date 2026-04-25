Natalia Cociuffo anticipó en "Soy Nacional" su próximo show

En su programa número 435, la cantante y conductora, que acaba de cumplir años, recibió la visita de la talentosa actriz y cantante que nos adelantó detalles de “Aunque te mueras por volver”.

En la charla, Natalia Cociuffo se refirió a la elección del nombre del show, que ofrecerá el 29 de abril junto a su banda NATURAL en el Santa Evita, y remite a la canción de Mon Laferte, cantante y compositora chileno-mexicana a la que "amo".​

“Le doy mi onda bien salvaje. Elegí este tema como un germen de una suma de repertorios que me parecían muy intensos, teatrales, dramáticos, sensibles y frágiles y todos hablan del amor y el desamor”.

Esta edición de “Soy Nacional” del 25 de abril coincide con el Día Mundial del ADN.

Para entender de qué se trata, qué importancia tiene, a la vez de sacarnos dudas y despertar el entusiasmo sobre esta temática, conversamos con la bióloga y comunicadora de ciencia Paula Cramer.

“En la historia del ADN hay muchas mujeres científicas que han marcado hitos”, nos dijo.

Además, Sandra Mihanovich charló con el maestro Litto Nebbia acerca de su inagotable actividad musical que incluye shows y nuevas canciones.