Nasif: “Tengo mucho para aportar en el Consejo de la Magistratura”

Alejandro “Coco” Franich, pre-candidato suplente a Diputado Nacional, y Alejandra Nasif, pre-candidata al Consejo de la Magistratura por la alianza Juntos por el Cambio Lista 503 – “Abrí los ojos Chubut”, visitaron los estudios de Radio Nacional de cara a las PASO del próximo domingo.

“Estamos con mucha ilusión y contentos porque la gente nos recibe muy bien”, comentó Nasif. La pre-candidata contó cómo está conformado el Consejo de la Magistratura y en qué consistiría su labor como representante popular en caso de superar las PASO y ganar la interna del espacio: “Es un organismo técnico que es el que termina de definir quiénes son los jueces que nos van a juzgar y las remociones. Es un organismo constitucional que está conformado por abogados, representantes de la Cámara de diputados y hay representantes populares que son los elegidos por el pueblo. Somos los que incluiríamos otra mirada a una mesa que es muy técnica”. En lo personal valoró que “Para mi es un desafío porque con la experiencia que tengo muchas visiones para aportar”.

Franich destacó que competirán con dos listas dentro de la alianza cambiemos. La lista 503 está conformada por referentes de la Unión Cívica Radical y encabezada por Mario Cimadevilla, pre-candidato a Senador. “Yo voy a pedir que la gente acompañe con el voto a Mario Cimadevilla porque no está vendiendo un discurso, no se calla la boca y se ha plantado varias veces. Se ha manifestado sobre la megaminería y denuncio los contratos petroleros. Éramos una provincia rica en 2003; teníamos gas, petróleo y hoy no tenemos absolutamente nada”, remarcó.