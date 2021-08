Nasif: “Adentro del cuarto oscuro pensá en tu futuro y el de tus hijos”

Alejandra Nasif, precandidata como representante en el Consejo de la Magistratura en la lista de Juntos por el Cambio que encabeza como precandidato a senador Mario Cimadevilla, habló sobre su visión de las próximas elecciones legislativas, que tendrán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 12 de septiembre. En diálogo con Postales de Radio, contó: “Tengo mucho para aportar y mucha experiencia para dar, pero lo importante es que a la gente le interese eso”. La dirigente radical recordó que ella se había retirado de forma definitiva por malas experiencias que le tocó vivir: “En cargos electivos como en cargos como funcionaria creo haberme comportado con total honestidad, creía que me valoraban de otra manera y resultó ser que era una mina más” “Me sentí tan mal que necesité irme del todo”, recordó. Sin embargo, aseguró: “Yo soy radical y eso no me lo va a sacar nunca nadie a mí”.

Señaló como sus maestros en la política a Ubaldo Ongarato (el papá del actual intendente) y Carlos Maestro: “Han sido dos personas que a mí me han enseñado cuál es la manera de estar y acompañar a la gente”. Afirmó que Ongarato padre era de un estilo de dirigentes que ya no hay y que desde temprano estaba en los barrios cerca de los vecinos. “Veo muy angustiada a la gente, porque es un tire y afloje. El que no lo estafó porque se robó todo, lo estafó porque es minero cuando hay un signo político en el gobierno y cuando hay otro se hace antiminero, cuando los viste abrazarse con las mineras, o se abraza con un gobernador que se robó todo. Todos están mintiendo”. “Es muy triste y yo veo que la gente está muy desilusionada, pero hay políticos honestos. Son pocos, pero hay”, remarcó. “Hay muchos repartiendo mucha plata y yo siempre le digo a la gente ‘agarrá todo lo que te den’. Pero adentro del cuarto oscuro nadie te mira, pensá en tu futuro y el de tus hijos”, concluyó.