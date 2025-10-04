Narcos en el AMBA

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Avanza la investigación judicial en torno al crimen de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela.

En esta emisión, a propósito del brutal asesinato, Ecos Criminales puso el foco en las redes de narcotráfico que dominan los barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Para ello conversaron con Alejandro Ñamandú, ex Superintendente de Investigaciones de la Policía Federal Argentina y con el abogado Daniel Adler, experto en seguridad.

Para Ñamandú “estamos frente a un fenómeno que Latinoamérica lo venía padeciendo hace años y que Argentina se despierta ante casos espeluznantes”.

“Se trata de organizaciones criminales, son organizaciones violentas”, remarcó, “son pandillas que fueron expandiéndose, aprovechándose de la migración devenida en las desigualdades económicas”.

Por su parte, el abogado Adler consideró que el triple crimen "evidencia que estamos ingresando en una nueva era criminal en la República Argentina".