Wilber Figueroa Lagos afirmó que los tres condenados en la causa Lemos, que eran funcionarios de la Municipalidad de Paraná, no tuvieron ninguna relación con el ilícito negocio. Manifestó que los dichos de Luciana Lemos, base de la acusación, indujeron a la Justicia a tomar una decisión equivocada respecto del ex intendente Varisco, del ex edil Hernández y de la ex funcionaria Bordeira.

