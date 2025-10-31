Napoleón “Napo” Castellote: el chef que trajo el alma del sánguche de milanesa a la radio

Desde la cocina de Amnesia, con Pablo Valente en Nacional Rock, el chef tucumano Napoleón “Napo” Castellote desplegó su arte entre aromas de fritura y humor. Entre charlas, canciones y recuerdos, Napo mostró cómo preparar un auténtico sánguche de milanesa tucumano, con su toque de ají, pan sanguchero, tomate, lechuga y el secreto más importante: cocinar con amor y memoria.
Entre risas, compartió sus orígenes en Famaillá, su pasión por las tradiciones y su paso por Europa como jugador de rugby. “La cocina también es abrazo, recuerdo y familia”, dijo mientras recordaba los domingos de su infancia y contaba la historia de su tío que desayunaba milanesas con champán.
El chef también anunció su participación en una movida solidaria este sábado en el Bajo de San Isidro, a beneficio de Manos de La Cava, junto a otros cocineros que cocinarán para cientos de chicos.
“Buenos Aires me dio mucho, y poder devolverlo con lo que amo, la cocina, es mi forma de agradecer”, cerró Napo, entre aplausos y el inconfundible perfume de una milanesa recién frita.