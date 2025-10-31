Napo Castellote contó cómo se elabora el sánguche de milanesa tucumano en Ramos Generales

El cocinero Napo Castellote estuvo de visita por Radio Nacional y estuvo en el programa de Diego Ramos, donde dio la receta del "sánguche" de milanesa tucumano. Luego de pasar por Nacional Rock (FM 97.3) dentro de la sección Patio de comidas del programa de Pablo Valente, Amnesia, se hizo un pequeño espacio para contar en Nacional AM 870 cómo es su plato.

"Usamos nalga, carne bien magra para hacerlo, y la estiramos con el palo de amasar y el pan rallado de panadería. Es un rebozado simple y tiene una cocción bien cortita. Lleva si o si mayonesa, mostaza, lechuga bien finita, rodajas de tomate, sal, y el famoso picantito", contó.

"Y se marida con Mirinda Manzana", agregó.