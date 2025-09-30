Nancy Anka presenta "Íntimo" su nuevo proyecto musical

La actriz conversó con Andrea Bisso y Carla Ruiz sobre diversos temas de la actualidad a pocas horas de la ceremonia en la que se entregaron los Premios Martín Fierro a las producciones televisivas.

Juntas analizaron los cambios en las costumbres de consumir televisión, la importancia de las ficciones y de la misma ceremonia a lo largo de los años.

La charla derivó en la relación de la actriz con su primo segundo Paul Anka, el reconocido cantante canadiense a quien confiesa no conocer personalmente pero revela que mantiene con la familia un contacto a la distancia a través de mensajes y llamados.

Anka cuenta detalles de sus gustos musicales, su preferencia por el rock nacional y sus gustos por otros géneros.

"Me gustaban algunas canciones, me gustaban mucho las letras y así llegaba a conocer a los artistas".

Nancy Anka contó que por estos días esta trabajando en un proyecto musical, "Íntimo" con "canciones que siempre tuve ganas de cantar, también compuse dos temas y trabajo en eso, estuy muy entusiasmada y saldremos de gira por el interior".