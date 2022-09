Namorada do agressor de Cristina Kirchner foi presa

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (05/09) pela tentativa de assassinato contra o vice-presidente CFK. Ela é Brenda Uliarte, a namorada de Fernando Sabag Montiel, principal suspeito no caso.

A jovem havia declarado que não via seu namorado há dois dias antes do assassinato fracassado.

No entanto, os investigadores negaram essa versão através de câmeras de segurança em uma estação ferroviária, onde o casal pode ser visto chegando à cidade de Buenos Aires no dia do ataque.

Neste momento, a hipótese de que Montiel não agiu sozinho está ganhando força.

Na quinta-feira 1º de setembro, Montiel apontou uma arma a centímetros da cabeça de Fernández de Kirchner quando ela chegou em sua casa em Buenos Aires e cumprimentou os apoiadores.

De acordo com as primeiras investigações, a bala não disparou devido ao descuido no uso da arma.