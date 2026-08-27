Nahuel Pennisi celebró los 106 años de la radiofonía argentina: cantó clásicos del tango y contó lo que siente por la radio

El músico, compositor y cantante argentino Nahuel Pennisi estuvo presente en el programa especial de Korol en el Aire por Radio Nacional y por los 106 años de la radiofonía argentina. Habló de su relación con la radio, cantó en vivo y compartio una emotiva charla con el equipo de Adrián Korol.

Nahuel Pennisi contó que se hizo un fanático de radio desde niño, cuando su abuelo le enseñaba a escuhar fútbol a los 4 años. Escuchaba la Am y escuchaba a Víctor Hugo, a Walter Saavedra y a otros relatores. "Lo primero que recuerdo es el top de las noticias. El puntual tiene 6 y el de la media hora tiene 3", recordó.

Pennis contó que descubrió a Mercedes Sosa escuchando Radio Nacional Folklórica, en la 98.7 y ese recuerdo "lo guarda en el corazón". "Nacional tiene mucho que ver con mi conexión con Mercedes Sosa y hoy le hago un homenaje. Ella tenía el don de trasnformar las canciones", agregó.

Pennisi acaba de sacar un disco dedicado a "La Negra" Sosa y durante el programa especial cantó "Canción con Todos". El músico también interpretó "Zamba para no morir" de Hamlet Lima Quintana. Hará una gira por el país por su disco "Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa".