Nahuel Hollman seleccionado en certamen que reconoce a los docentes del país

Alejando Nahuel Hollman, docente correntino, es mendocino y vivió en Santo Tomé, actualmente viven en Corrientes capital, y aplica la meditación, la robótica y talleres de inteligencia artificial. Es uno de los docentes semifinalista de la primera edición del certamen que busca homenajear a los educadores más destacados de la Argentina. Acerca de esto dijo “es un certamen que reconoce a los docentes del país en su trabajo diario cotidiano y estar entre los 24 semifinalistas de más de tres mil postulaciones, me da una felicidad muy grande”.

Hollman contó acerca de su trayecto laboral “trabajo en una escuela primaria rural de 108 alumnos donde los chicos no tienen lugar de esparcimiento, donde no tienen lugar para hacer deportes, no hay calles asfaltadas, como docentes haciendo nuestro aporte a generar oportunidades le llevamos la robótica, la programación, inteligencia artificial para que puedan aprender las tecnologías para su vida cotidiana”

