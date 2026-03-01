Nahuel Gallo llegó a la Argentina tras estar detenido en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo arribó este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, luego de ser liberado en ese país.

Su regreso se realizó en un vuelo privado gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que facilitó su traslado de vuelta a la Argentina.

Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Colombia y Venezuela tras ingresar al país y fue acusado por autoridades venezolanas de espionaje y terrorismo.

Durante ese período permaneció recluido en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas, en un caso que su entorno y el Gobierno argentino calificaron como arbitrario.

Al descender del avión en Ezeiza, fue recibido con un fuerte abrazo por su esposa y su hijo, con quienes no se veía desde hacía más de un año.

El emotivo reencuentro fue captado por medios presentes en la pista, que mostraron la conmoción de su familia tras tantos meses de espera.

La senadora Patricia Bullrich confirmó que, tras su llegada al país, Gallo será sometido a estudios médicos y cuidados especiales debido a su estado físico, ya que llegó “bastante flaco” tras el prolongado período de detención. También señaló que fue recibido por autoridades y un cordón de honor de la Gendarmería Nacional Argentina.

El regreso de Gallo se realizó luego de gestiones diplomáticas y humanitarias, en un momento de tensión entre Argentina y Venezuela por el caso.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno publicó en redes sociales un mensaje de bienvenida y enfatizó que Argentina continuará trabajando por la liberación de todos los ciudadanos detenidos por razones políticas en el exterior.

“Bienvenido a casa, Nahuel 🇦🇷”, expresó, destacando la profunda emoción que rodea su regreso.