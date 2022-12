Nahuel Díaz: “La situación realmente es muy dramática”

Lamentablemente continúa avanzando el incendio forestal en Tolhuin, iniciado el miércoles de la semana pasada. Nahuel Díaz, vecino de “La Rinconada” informó que “desde hace 2 días desde nuestro sector se está viendo el fuego venir por el bosque, se viene comiendo toda la costa”.

Nahuel Díaz aseguró que “la situación realmente es muy dramática y no sólo por las viviendas, sino por el desastre y la pérdida terrible de todo ese paraíso”, y agregó que “es realmente tristísimo todo lo que está pasando”.

Sobre cómo se está observando el incendio desde el sector de la Rinconada comentó que “es como estar en el campo y se te viene y se te viene el fuego”, agregó que “es increíble, uno dice cómo, dónde lo cortamos”, aclaró que “el predio tiene 60 familias, propietarios, casas construidas deben ser por lo menos 50 o 55”.

Díaz alertó que “si el fuego cruza no sólo va a terminar con las estancias, sino que va a agarrar la otra costa o sea se va a comer todo”, ante la posibilidad de evacuar la zona consideró que “la gente no se va a ir, no se quiere ir”.

El vecino comentó que “por lo que también dijeron muy cerca de Tolhuin, del sector de Laguna Negra, creo que estaba unos 18 km ayer”, y “anoche vinieron de isla guanacos que se encendió y eso que está en medio del lago”, afirmó que “realmente es el corazón de la isla, es el pulmón de Tierra del Fuego”.

Sobre cómo quedará la zona, Díaz sentenció “hace una semana que estamos con este incendio y realmente no sé qué va a quedar de esto, la velocidad y la voracidad con la que el fuego avanza, te lo puedo decir por teléfono, pero lo ves y no sabes qué hacer, si desarmar tu casa o ir a hacer una zanja”, para finalizar Nahuel Díaz remarcó “que por favor se tome conciencia de que la situación es de emergencia total”.

Foto: El Surenio.