Nadina Reynoso: “No está nada descartado, la oposición sirve para construir”

La diputada provincial, confirmó que estará en un bloque unipersonal en la legislatura y no descartó una posible alianza con el sector PRO y Radical que preside hoy la intendenta Inés Brizuela y Doria.

Además, Reynoso comentó que su espacio político es un proyecto que lo componen el ex vice gobernador Néstor Bosseti, el diputado nacional Felipe Álvarez, el ex intendente Alberto Paredes Urquiza y la senadora Clara Vega, y adelantó que ya se preparan para el 2023.

