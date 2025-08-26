“Nadie se transforma si no desea o no le duele algo”

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la facilitadora de transformación organizacional con enfoque en liderazgo sobre la productividad laboral y los cambios que se deben encarar frente al actual mercado de trabajo.

Lina Zubiria precisó que “yo me muevo para ayudar a las transformaciones de las personas, de los equipos y de las organizaciones”, de manera que tengan un impacto positivo.

Sostuvo que “cuando uno se transforma, debe aprender a liderar su metro cuadrado y liderar es estar al servicio del otro”.

Identificó que “la felicidad es una construcción social” y reconoció que “tenemos un nuevo mundo pero nos quedaron modelos organizacionales muy viejos a la realidad social actual”.

En ese sentido, explicó que “nos preparamos para un mundo que no existe y eso en vez de asustarnos nos tiene que obligar a repensar adonde queremos llegar”.

“Nadie se transforma si no le duele algo o no desea nada”, concluyó.