"Nadie se puede sorprender por este proyecto, la gente nos respaldó en las urnas para llevarlo adelante"

Agustín Monteverde, Senador Nacional por la Ciudad de Buenos Aires por LLA se refirió al debate que inicia la Cámara Alta sobre el proyecto de modernización laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

“Se trata sin duda de una reforma muy potente, que traerá previsibilidad y seguridad jurídica al mercado laboral”.

En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round el legislador aclaró que tras los reclamos planteados por las provincias, la modificación del impuesto a las ganancias será objeto de un acuerdo con los gobernadores que deberá darse seguramente en algunos meses.

“Se trata de una mega reforma de modernización laboral que terminará en la llegada de inversiones para pequeñas y medianas empresas, por eso no había que dejar que se postergara por una discusión que se puede dar en poco tiempo”.

Respecto de posibles escenarios de conflicto en las afueras del Congreso mientras se esté tratando el proyecto, el senador fue contundente: