En Villa La Maternidad actualmente están construyendo obras de cloacas y un pasaje que afectarían a viviendas de vecinos y vecinas. Bajo el mismo sol conversó con Marta, vecina que sufriría las consecuencias de esta obra directamente porque la misma pasaría por parte de su terreno.

"Empezaron en el mes de enero. Nadie me avisó que iban a venir, nadie me avisó el plan de obras. Nosotros estamos acá y nos cuidamos los unos a los otros, con los vecinos, pero no podemos estar tranquilos así. Me dijeron que ellos agarrarían todo mi terreno, donde mis hijes construirían su casa. Entonces nos dijeron que tendríamos que hacerlo en otro lado. Ayer habìa gente del ministerio sacándole fotos a mi casa, me genera mucha intranquilidad. Por qué no se toman el trabajo de hablar familia por familia e informar como corresponde".

Escucha la entrevista completa acá:

Bajo el mismo sol de lunes a viernes de 14 a 17, con la conducción de Fabiana Bringas, Aldo Omar Blanco, junto a Gerardo Murúa y Andrés López.