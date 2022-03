"Nadie en la pandemia dejó de recibir la atención médica que correspondía"

El presidente Alberto Fernández arribó esta tarde a la provincia y en acto que se llevó a cabo en el predio de los trabajadores de la sanidad, destacó la atención que puso su administración en la salud. “Queríamos hacernos cargo de un país en una situación muy difícil. Nos dejaron un país con un nivel de endeudamiento que la Argentina no había tenido antes. Yo les dije que nos merecíamos tener un país mejor y les pedí que me acompañen y lo hicieron. Desde el primer día les dije que los jubilados y las jubiladas no iban a tener que pagar sus remedios, y lo cumplimos. Y también que íbamos a trabajar para recuperar un salario deteriorado en medio de muchas dificultades. Nos pusimos de pie y construimos los hospitales que faltaban. Nadie en la pandemia dejó de recibir la atención médica que le correspondía”, resaltó el mandatario.

