Nación será parte de las mesas de diálogo con docentes en Chubut

Lo confirmó este mediodía el ministro Nicolás Trotta en el marco de la entrevista federal realizada por Radio Nacional. Sobre su visita al sur del pais Trotta indicó: “En primera instancia el gobierno nacional no mirá hacia otro costado. remarcamos la enorme dificultad que tiene la provincia, con tres años de complejidad que repercute en nuestras escuela. Me reuní con el gobernador, ministra de Educación, de Gobierno no hay respuesta mágica. Lo que hemos acordado es una convocatoria a una mesa de diálogo en la que nosotros vamos a participar para buscar una respuesta posible para ir resolviendo cada inconveniente. Los reclamos son justos absolutamente justos, no estamos discutiendo mejora salarial, discutimos sostener la previsibilidad de pagos de salarios, como pagar salarios atrasados, el pago delos aguinaldos adeudados. Vamos a colaborar en restablecer el vínculo y encontrar una salida a este laberinto”.

