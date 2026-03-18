Nación, provincias y empresas buscan integrarse para sacarle el mayor jugo posible a Vaca Muerta

El desarrollo de Vaca Muerta y su crecimiento hacen necesario un trabajo en conjunto de provincias, Estado nacional e industrias, coincidieron los gobernadores de la provincias que participan del mismo y los CEO de empresas petroleras durante la cuarta edición del Latam Forum.

“Hoy Vaca Muerta es un ejemplo de política de Estado; es un caso en el que todos los jugadores se alinearon detrás de una oportunidad; pese a los cambios de signo político, se le permitió a la industria seguir tras un mismo objetivo”, señaló Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources.

Según Bizzotto, “al principio costó encontrarle la vuelta, porque antes giraba todo en torno a YPF, pero eso cambió y hoy es un leading case para Argentina para lo que hay que encarar en otros sectores”.

“Cuando empezamos, Vaca Muerta tenía otros costos; ahora nos vamos acercando a los costos de otros países; el proyecto del GNL es la nueva ola de Vaca Muerta y va a generar la escala necesaria para ser más eficientes, más rentables y bajar costos en un mercado competitivo a nivel global”, remarcó.

Por su parte, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, señaló que la producción de petróleo y de gas es un plan estratégico que potencia a las provincias de Rio Negro y Neuquén.

“En Nueva York, durante la Argentina Week, se demostró la importancia de la sinergia entre Estados, provincias e industria yendo en un mismo sentido; por primera vez, en muchos años, hay una coincidencia de que tipo de país queremos”, destacó el gobernador.

“Vaca Muerta ya no es un proyecto, es una realidad”, resaltó Weretilneck, quien reiteró la importancia de la “responsabilidad y de ser previsibles como Estado” para poder sostener proyectos de desarrollo y crecimiento de este nivel.

A su tiempo, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol , analizó que la existencia de Vaca Muerta permitió no estar tan afectado por la crisis desarrollada en Medio Oriente y con el cierre del estrecho de Ormuz.

“Es importante el escenario para la Argentina que nos agarra bien parados; la guerra es un fenómeno transitorio, pero que hay que observar por los desarrollos de costo a futuro; lo importante es que la Argentina es un país libre de conflictos”, completó.