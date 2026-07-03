Nació en Argentina el primer cerdo clonado para avanzar en trasplantes de órganos a los humanos

Argentina alcanzó un nuevo hito científico con el nacimiento del primer cerdo clonado y modificado genéticamente de América Latina, un desarrollo orientado a impulsar los xenotrasplantes, es decir, la utilización de órganos animales para trasplantes en humanos. El proyecto fue llevado adelante por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en asociación con la startup CrofaBiotech, y representa un avance estratégico frente a la escasez mundial de órganos disponibles para trasplante.

Guadalupe Álvarez, veterinaria y directora del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó la relevancia de este logro científico, que posiciona a la Argentina entre los pocos países del mundo que han conseguido desarrollar animales con modificaciones genéticas destinadas a reducir el rechazo inmunológico en futuros trasplantes.

El animal nació en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y posee tres genes inactivados mediante una técnica conocida como “triple knockout”. Esta modificación genética busca evitar el rechazo inmediato que suele generar el sistema inmunológico humano frente a órganos provenientes de otras especies. Se trata del primer caso de este tipo en América Latina y del tercero a nivel mundial, detrás de experiencias similares desarrolladas en Estados Unidos y China.

"Seguiremos avanzando en la edición génica de estos clones, son resultados que se ven en el corto plazo", expresó

El proyecto combinó técnicas de edición genética y clonación con procedimientos avanzados de reproducción asistida. Los investigadores apuntan a que este tipo de desarrollos permita, en el futuro, generar órganos porcinos con mayor compatibilidad para ser utilizados en pacientes humanos que requieren trasplantes.

Los xenotrasplantes son considerados una de las áreas más prometedoras de la medicina moderna para enfrentar la falta de órganos. Actualmente, miles de personas en todo el mundo permanecen en listas de espera para recibir un trasplante, mientras que la disponibilidad de donantes continúa siendo insuficiente. En ese contexto, la obtención de animales genéticamente adaptados representa un paso fundamental para avanzar en investigaciones destinadas a ampliar las alternativas terapéuticas en el futuro.