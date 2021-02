Nacieron dos cachorros de yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable

Marisi López, de la Fundación Rewilding Argentina, habló en Radio Nacional Resistencia del nacimiento de dos cachorros de yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable: “es la primera vez en el mundo que se junta un ejemplar macho silvestre con una hembra en cautiverio, un verdadero desafío que llevó un proceso no muy extenso y que se dio gracias al trabajo conjunto del gobierno provincial, Parques Nacionales y otros organismos”, indicó.

Quaranta, el macho, tiene alrededor de cuatro años de edad, pesa 130 kilos, en tanto Tania tiene 7 años: “tenemos propuestas para darle nombre a los cachorros, y estamos preparando un concurso para hacerlo. Todavía no sabemos el sexo, no queremos intervenir y lo sabremos a medida que crezcan. De acuerdo con las visualizaciones que tenemos, están muy sanos, el seguimiento es en forma remota y no se efectuará ningún tipo de contacto con los humanos”, aseguró en diálogo con Marcela Vaquer.