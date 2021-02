Nachrichten aus den Amerikas

Ein Spezialistenteam des australischen Lowy-Instituts kam zu dem Schluss, dass Neuseeland das Land ist, das die Covid-19-Pandemie am besten bewältigt hat, während Brasilien am Ende der Liste steht. Insgesamt wurden fast 100 Länder nach Kriterien wie Zahl der Infektions- und Todesfälle sowie der Testhäufigkeit bewertet. China wurde in diese Studie nicht einbezogen.

Das Lowy Institute in Sydney veröffentlichte einen Index zur Leistungsfähigkeit der Länder angesichts der Bedrohung durch das neue Coronavirus. 98 Länder wurden auf der Grundlage von Geografie, politischem System, Bevölkerungsgröße und wirtschaftlicher Entwicklung als Basis für ihre Maßnahmen bewertet, die in einigen Fällen erfolgreich waren und in anderen den Weg zu einer Eskalation der Pandemie ebneten.

Zusätzlich wurden sechs weitere Überprüfungskriterien verwendet, darunter die Zahl der Infektions- und Todesfälle sowie die Testhäufigkeit. “Zusammengenommen zeigen diese Indikatoren, wie gut oder schlecht die Länder mit der Pandemie umgegangen sind”, heißt es in dem Bericht.

Der erste Platz ging an Neuseeland mit Grenzschließungen, Shutdowns und der “go early, go hard”-Politik.

“Im Allgemeinen haben Länder mit kleineren Bevölkerungen, Gesellschaften mit Zusammenhalt und fähigen Institutionen einen komparativen Vorteil im Umgang mit einer globalen Krise wie einer Pandemie“, heißt es in dem Bericht.

Am schlechtesten schnitt Brasilien ab, das den letzten Platz belegte, dicht gefolgt von Mexiko, Kolumbien, Iran und den USA. In Brasilien wurden über 218.000 Todesfälle durch Covid-19 verzeichnet, nur in den USA wurde eine noch höhere Zahl Todesfälle gemeldet.

Für die Forscher erklärt sich dies aus der Tatsache, dass beide Länder – die bevölkerungsreichsten Amerikas – im vergangenen Jahr von Staatschefs regiert wurden, die die Bedrohung durch das Virus aktiv herunterspielten, den Gebrauch von Masken lächerlich machten, sich gegen Absperrungen wehrten und sich sogar selbst ansteckten.

Die Spezialisten kamen zu dem Schluss, dass der Stand der wirtschaftlichen Entwicklung “oder Unterschiede in den politischen Systemen unter den Ländern weniger Einfluss auf die Ergebnisse haben als oft angenommen.”

Text: Silvana Avellaneda

Üb. + Stimme: Rayén Braun

Webseite: Julián Cortez