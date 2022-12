Nacho Jarsún: "Me parece que la base es saber armar equipo"

El diputado y ex intendente de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún asumirá al frente de Aguas del Norte, en reemplazo de Luis María García Salado que prefirió irse en medio de una crisis hídrica que no puede resolver. En diálogo con Radio Nacional, Jarsún dijo que trabajará para administrar con eficiencia los recursos de la empresa estatal, aunque aclaró que todavía no sabe cuándo asumirá en el nuevo cargo:

DESCARGAR

PROGRAMA: Sin Protocolo

CONDUCE: Nora Figueroa

LOCUCIÓN: Delia Lobo

MOVIL E INFORMES: Martín van Dam y Fernanda Navarro

PRODUCCIÓN: Laura Urbano

PÁGINA WEB: Melina Sola

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: De lunes a viernes de 9 a 12 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza