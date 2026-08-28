Nace AgroENSO: la nueva plataforma científica para anticipar el impacto de El Niño en el campo argentino

Científicos del CONICET y del INTA desarrollaron AgroENSO, una aplicación web interactiva y de acceso libre que sistematiza 35 años de datos históricos para estimar el efecto del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en los principales cultivos extensivos del país.

Por este tema, el ingeniero agrónomo, Jorge Mercau, en diálogo con Segundo Round, dijo que "esta App es una herramienta para afrontar el último trimestre que se espera una gran actividad del fenómeno de El Niño".

Mercau, además, remarcó que "esta es una oportunidad para el productor conozca anticipadamente el impacto del factor climático".

Liderada por el investigador Juan Pablo Monzón junto a especialistas del INTA, la herramienta cruza información climática con rindes oficiales de maíz, soja, trigo, cebada y girasol, corrigiendo el impacto de los avances tecnológicos para aislar el factor climático.

Su lanzamiento resulta estratégico para la campaña 2026/27, dado que el Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA prevén un fortalecimiento de la fase cálida de El Niño con una probabilidad cercana al 100% para el próximo trimestre.

La plataforma revela que, si bien a nivel nacional el impacto positivo de El Niño se concentra fuertemente en el maíz y la soja, existen marcadas diferencias regionales.

Por ejemplo, mientras que el sudeste bonaerense o el norte del país no muestran cambios significativos, Entre Ríos se posiciona como la provincia más sensible, registrando subas promedio de hasta un 24% y 28% en departamentos como Villaguay y Tala.

Asimismo, la herramienta destaca la importancia de analizar la frecuencia histórica para mitigar riesgos: bajo la influencia de El Niño, el maíz superó su rinde medio en 10 de las 12 campañas registradas, mientras que en los 14 años bajo el fenómeno de La Niña, el cereal solo logró superar su promedio general en dos ocasiones.