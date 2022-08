"Pagando al Fondo Monetario Internacional vamos al desastre"

Myriam Bregman y Nicolás del Caño junto a Laura Vilches se presentarán hoy en Córdoba a las 19hs. en Studio Theater, Rosario de Santa Fé 272. Myriam Bregman, Abogada de trabajadores y derechos humanos. Diputada Nacional y precandidata a presidente por el PTS expresó en Bajo el mismo sol sobre la situación política, económica y medioambiental actual:

"Lo que hay que discutir es en conjunto el sistema energético. ¿Y el ambiente? Vamos a destruir todo en pos de que esas empresas se lleven las ganancias? ¿O hay que discutir primero racionalmente el derecho a la energía? No podemos pensar que hay un acto comercial cuando una mamá prende la hornalla para darle de comer a sus hijos. ¿Es necesario destruir el planeta o hay que pensar una transición energética? Eliminar mecanismos como el fracking que han aumentado la actividad sísmica en Neuquén de una manera escandalosa. Hay que pensar de otra manera la sociedad, no se puede seguir poniendo parches y estar cada vez peor".

"Hay una gran campaña política en estigmatizar los sectores que cobran planes sociales y ¿por qué lo hacen? Porque quieren dividir a la clase trabajadora y que no se junte compartiendo problemáticas. El problema en la Argentina es que teniendo un trabajo no se llega a fin de mes".

Además expresó sus opiniones respecto a la deuda actual con el Fondo Monetario Internacional:

"Pagando al fondo monetario vamos al desastre. El de no pagar es un camino difícil, hay que construirlo, 30% de la población ya cree que no hay que pagar el acuerdo porque es ilegítimo. El problema es que nos han enseñado a que tenemos que agachar la cabeza, y decir si señor, no señor. Ese camino lo conocemos y por eso tenemos una pobreza que ofende".

Por otro lado, Bajo el mismo sol conversó con Laura Vilches, Docente, Legisladora y concejal mandato cumplido, referente del Frente de izquierda, quien expresó:

"Hay un agotamiento del peronismo en Córdoba. No hay posibilidad de recambio. Lo peor que podemos creer es que esto es lo único que hay para ofrecer. Y sobretodo para la juventud. Esto no es lo único que podemos ofrecer. La fuerza está hace falta organizarla".

