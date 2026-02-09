9/06/2026

09/02/2026

Música y fiestas argentinas protagonistas de Rae en castellano

 

 

En la emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, repasamos algunas de las principales noticias del ámbito cultural y del espectáculo.

Además, continuamos recorriendo el país y sus festivales populares. En esta oportunidad viajamos a la ciudad de Federal, en la provincia de Entre Ríos, para escuchar fragmentos de lo que fue el Festival Nacional del Chamamé, que se desarrolló durante la pasada semana y reunió a destacadas figuras del género.

Luego volvimos a la provincia de Córdoba, más precisamente a la Plaza Próspero Molina, escenario del Cosquín Cuarteto, el festival que convoca a músicos y público amante de este ritmo característico.

Seguimos en Córdoba para visitar Villa María, donde se lleva a cabo el Festival Internacional de Villa María, que hasta el martes 10 de febrero reúne a artistas de distintos puntos del mundo.

Por último, ya en la provincia de Buenos Aires, llegamos a la ciudad de Lincoln, donde se desarrollan los tradicionales carnavales, con coloridas carrozas y espectáculos de primer nivel.