La segunda edición de Canciones para llevar convoca a artistas emergentes

19/09/2025

Música solidaria para los pacientes del Borda

Mariana Fossati recibió en el estudio de Nacional Folklórica al productor Javier Varela Sosa que presentó la segunda edición de Canciones para llevar, un ciclo que une música y solidaridad. El encuentro será el domingo 28 de septiembre a las 19 hs en Year Music Club (Álvarez Thomas 1000) con entrada gratuita y recolección de donaciones —yerba, alimentos, ropa en buen estado o calzado— destinadas a los pacientes del Hospital Borda (Hospital Neurosiquiátrico). Javier nos visitó junto a los cantautores Ana López, Andrea Ceballos y Sebastián Ruiz, que participaràn del concierto junto a otros artistas. Varela Sosa destacó que el proyecto busca visibilizar y desestigmatizar la salud mental, además de mejorar la vida cotidiana de quienes permanecen internados. “Es una suma de voluntades, donde artistas, técnicos y el espacio se unen sin cobrar nada para ayudar”, señaló.