Música, poesía y humor en una noche especial

Un encuentro único donde las canciones dialogan con la palabra y el humor, en el escenario del ND Teatro

El pianista, compositor y arreglador Carlos “Negro” Aguirre conversó con Mariano del Mazo en Nacional Folklórica y compartió detalles de su próximo espectáculo junto a Luis Pescetti. La cita será el sábado 30 de agosto a las 20:30 en el ND Teatro (Paraguay 918, CABA), en una velada que combinará textos, poemas, música y humor pensada especialmente para adultos. Aguirre repasó también su vínculo con la poesía y la importancia de mantener la frescura en cada presentación.