Música para visibilizar el autismo: un puente hacia la integración

La conmovedora historia de Iván y su papá, Ricardo Demirci, trascendió las fronteras del testimonio individual para transformarse en un motor de transformación colectiva. Lo que comenzó como un camino de aprendizaje y adaptación familiar frente al autismo es hoy una plataforma activa de concientización, inclusión y cambio cultural.

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2026/07/Ricardo-Demirci.mp3 A sus 27 años, este joven argentino con autismo no verbal lidera "Iván y sus amigos", una banda de rock donde la percusión y el ritmo se convirtieron en su principal canal de expresión y conexión con el mundo.

En diálogo con 100% Nora, el padre de Ivan y manager de la banda, Ricardo Demirci, dijo que "el mensaje de la banda es claro: se puede ser feliz siendo neurodivergente, encontrar en lo que uno ama su forma de expresión y su profesión".

Demirci, además, agregó que "la idea de crear una banda se le ocurrió a Iván; de hecho empezó a cantar antes de largarse a hablar. La música es su vida".