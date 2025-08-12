Música nueva con raíz ritual y folklórica

Lalo Díaz Keller visitó a Mariano del Mazo en el estudio de Nacional Folklórica. Director, compositor y guitarrista de 7 cuerdas del ensamble Bagual, Keller presenta Iniciático, un EP de cuatro piezas que considera una invitación a conocer la propuesta del grupo. Relata su vínculo con el folclore, nutrido por la música que escuchaba en el taller de joyería de su padre, y su paso por el Conservatorio Juan José Castro y el Taller de Composición del Manuel de Falla. Habla sobre la música como ceremonia, su decisión de componer obras propias y el valor de tocar con músicos de alto nivel. También describe la formación actual del ensamble, que en la presentación en el Club Atlético Fernández Fierro contará con invitados especiales como Manuel Álvarez Ugarte y María Laura Antonelli.