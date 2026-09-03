Música, investigación y nuevas historias sobre Antoinette Pépin

La cantante, compositora e investigadora francesa Mandy Lerouge visitó la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, para compartir detalles de su trabajo discográfico «Del Cerro» y de la investigación que lleva adelante desde hace más de cuatro años entre Francia y Argentina.

El proyecto está dedicado a recuperar la figura de Antoinette Pépin, compositora francesa que, bajo el seudónimo de Pablo del Cerro, escribió junto a Atahualpa Yupanqui algunas de sus obras más emblemáticas y permaneció durante décadas a la sombra del reconocido artista.

«Del Cerro» tuvo una importante repercusión en Francia y recorrió distintos escenarios del país. La investigación y el trabajo musical fueron destacados por medios como Le Monde, France Inter, Télérama, RFI y TV5Monde.

Ahora, Mandy continúa profundizando esta historia a través de una serie de podcasts de docuficción, que reunirá testimonios, archivos sonoros y encuentros surgidos durante su investigación. El proyecto recibió el Gran Premio del Jurado, Premio especial «Coup de Cœur», del MarsMediaLab de Marsella.

Este viernes, a las 19, Mandy se encontrará con el público en la Alianza Francesa, en donde presentará el disco, un cortometraje documental sobre cómo conoció la historia y además un mediometraje con las canciones de su disco anterior.