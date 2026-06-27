Música, entrevistas, un homenaje a Serú Girán y el cumple de Lerner

En su programa 444, y en pleno desarrollo del Mundial, la cantante y conductora conversó con Nora Cárpena, a quien definió como “la reina del teatro”.

Actualmente, la actriz protagoniza la exitosa comedia teatral "Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe", escrita por Alfonso Paso Jr. y dirigida por Héctor Díaz, que está de gira nacional.

“Yo tengo dos lugares en el mundo; Quilmes, que es mi tierra, donde nací, y Mar del Plata, donde he pasado todos los veranos de mi vida”.

También, Sandra le rindió un homenaje a David Lebón y Pedro Aznar a propósito de las presentaciones que están realizando para revivir los clásicos de Serú Girán.

“Son entrañables, la música que hacen es excelente, es nuestra historia, es nuestro corazón. Es la mejor banda de todos los tiempos de la Argentina”.

En “Soy Nacional” conversamos, a su vez, con el músico y educador musical Juan Reynoso, profesor de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que compone canciones patrias.

“Encanto de estar hablando con ustedes”, expresó.

"Me importa difundir los ritmos foclóricos y las tradiciones porque van cambiando pero tienen que estar por una cuestión de identidad".

A propósito del cumpleaños de Alejandro Lerner, el pasado 8 de junio, Sandra cantó en su honor “Mil veces lloro”.