Música en vivo: Diego Esandi en el RAC

En los estudios de Nacional Neuquén recibimos la visita de Diego Esandi, guitarrista de amplia trayectoria, cuyos inicios datan en su infancia, desde los 9 años. Inició su recorrido con docentes de folklore y música popular en la ciudad de Bahía Blanca, con posterior formación composición, arreglo coral y contrapunto. Ya en nuestra ciudad, ahondó hacia el Jazz, Chord Melody, audiopercepción e improvisación.

"En una cena, un tío cazó la guitarra y cantó una zamba y me perdió. Tenía 9 años, lo decidí y no se me movió un pelo en estos más de 50 años que toco. Nunca la dejé, siempre estuvo y está en todos los momentos más importantes de mi vida"

Además es médico, y comentó lo "perfectamente" bien que se juntan sus mundos: "En mi caso, que yo hago cardiología de niños, si yo estoy hablando de ritmo, frecuencia, sonido ¿De qué estoy hablando? De las dos cosas. Somos un acorde afinado o desafinado, sano o enfermo, tratando de reencontrar con modelos químicos, dogmáticos, holísticos... En fin, cada uno tiene su historia de cómo se afina la guitarra pero lo que no debe haber duda es que tenemos que afinarla. Afinar el cuerpo seguramente debe ser la idea"

Desde hace más de cinco años se encuentra dedicado al desarrollo y estudio del estilo conocido como Jazz Guitar Fingerstyle con la dirección y corrección del Maestro Internacional Martin Taylor