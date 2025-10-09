Música del litoral y raíces que florecen en cada canción

La cantora Mariana Huizenga visitó el estudio de Nacional Folklórica junto al guitarrista Santiago Mendoza y conversó con Carla Ruiz sobre su nuevo tema El sauce y el río, parte del proyecto Canto Federal realizado para Cultura de Quilmes. Contó su experiencia de cantar música del litoral en Alemania con arpa, habló del reconocimiento recibido en la Cámara de Diputados de La Plata como mujer innovadora en la música popular, y adelantó sus preparativos para participar del Pre Cosquín y del Festival Nacional del Chamamé. Entre anécdotas y canciones, compartió su amor por las melodías litoraleñas y por el contacto con el público: “Cantar es dar, compartirse, generar pequeños momentos simples, inolvidables y profundos”.