Música de Cámara y la Sinfónica Juvenil en el Palacio Libertad

Te acercamos dos propuestas para disfrutar este próximo fin de semana en el Palacio Libertad. En primer lugar, el sábado a las 18 en el Salón de Honor tendrá lugar un nuevo encuentro de Clásica y Cercana, ciclo dedicado íntegramente a la música de cámara. En esta ocasión, la soprano Monserrat Maldonado y la mezzo Daniela Prado, junto con el pianista Eduviges Picone, presentarán Suoni del cielo, un recital con obras de Monteverdi, Bellini y Rossini, entre otros.

Por otra parte, el domingo a las 19, la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín ofrecerá un nuevo concierto en el Auditorio Nacional, con la dirección de Pablo Boggiano. La primer parte del programa incluye obras Villa-Lobos, Rajmáninov, Beethoven, Debussy y J. Strauss, con la participación de la soprano Ayako Tanaka como solista invitada.

Luego, la Sinfónica Juvenil llevará adelante el estreno mundial de La caída de la casa Usher, del mismo Boggiano.

Ambas actividades son gratuitas, con cupo limitado y requieren retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería (mostradores del Hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.