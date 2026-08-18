Música, danza y tradición

La Emisión en Español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por <strong>Juan Sixto</strong>, presenta un programa especial dedicado a la <strong>zamba</strong>, una de las expresiones fundamentales del folklore argentino.

El recorrido propone conocer sus raíces, su evolución histórica y su consolidación como género musical y danza, con especial atención a su presencia en el noroeste del país.

A través de la música y de la palabra, el programa aborda el vínculo entre la zamba y otras expresiones de la tradición sudamericana, sus características rítmicas y coreográficas, el papel del pañuelo y la importancia de figuras como <strong>Andrés Chazarreta </strong>en la difusión nacional del <strong>folklore. </strong>

También se recuperan algunas de las <strong>obras más representativas</strong> de un género que, con el paso del tiempo, se convirtió en una expresión cultural reconocida dentro y fuera de la Argentina.

Una mirada histórica y cultural a una música que sigue bailándose, cantándose y transmitiéndose de generación en generación.